В России
Опубликовано 01 мая 2026, 19:45
Медведев: в 2025 году в больницы России поставили более 40 000 единиц медоборудования

Большая часть — отечественного производства
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на форуме «Едиой России» сообщил, что в 2025 году в российские медучреждения поставили более 40 тысяч единиц современного медицинского оборудования. Большая часть из них — отечественного производства. Он отметил, что обновление техники должно быть постоянным, так как она быстро устаревает.
© Kremlin.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Медведев подчеркнул, что российская техника действительно хорошая, а не просто «галочка». За последние годы построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, а также отремонтировано около 8 тысяч медицинских объектов.

По словам политика, развитие здравоохранения было одним из приоритетов народной программы партии. Обновление первичного звена должно продолжаться, чтобы россияне получали качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования.

«И, если говорить о современном медицинском оборудовании, то более 40 тыс. единиц поставлено только за прошлый год. При этом, что тоже важно, большая часть обновлённой техники — уже отечественная. И это хорошая техника, это не просто чтобы сказать, что у нас есть отечественные образцы. Это на самом деле хорошая техника в большинстве случаев», — подчеркнул Медведев.