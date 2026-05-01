Медведев: в 2025 году в больницы России поставили более 40 000 единиц медоборудования

Медведев подчеркнул, что российская техника действительно хорошая, а не просто «галочка». За последние годы построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, а также отремонтировано около 8 тысяч медицинских объектов.

По словам политика, развитие здравоохранения было одним из приоритетов народной программы партии. Обновление первичного звена должно продолжаться, чтобы россияне получали качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования.

«И, если говорить о современном медицинском оборудовании, то более 40 тыс. единиц поставлено только за прошлый год. При этом, что тоже важно, большая часть обновлённой техники — уже отечественная. И это хорошая техника, это не просто чтобы сказать, что у нас есть отечественные образцы. Это на самом деле хорошая техника в большинстве случаев», — подчеркнул Медведев.