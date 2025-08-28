МегаФон объяснил неготовность отключить 3G-связь в Московской области

С начала года инженеры компании обновили сотни базовых станций в семи городских округах ближнего Подмосковья — в Долгопрудном, Мытищах, Королёве, Балашихе, Реутове, Железнодорожном и Люберцах. Благодаря этому средняя скорость скачивания выросла на 11%, а загрузки данных — более чем на 4%.

Полный перевод сетей третьего поколения в LTE в густонаселённых районах может привести к ухудшению связи. Кроме того, 3G до сих пор используется в банкоматах, платёжных терминалах, навигационных системах и других сервисах «умного города». Чтобы сохранить работу таких решений и одновременно повысить качество мобильного интернета, компания применила технологию DSS. Она распределяет частоты между 3G и LTE автоматически, в зависимости от нагрузки.

Подобный подход позволяет увеличивать пропускную способность сети и обеспечивать жителям быстрый доступ к интернету даже в часы пик. Специалисты компании отмечают, что модернизация в Подмосковье продолжится и в других округах вокруг столицы.

Ранее весной «МегаФон» завершил трёхэтапный рефарминг в Москве. Там инженеры модернизировали тысячи базовых станций, внедрили собственные алгоритмы распределения трафика и добились роста скорости скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%. Одним из ключевых инструментов стал механизм, который каждые 15 минут перераспределяет нагрузку на базовых станциях и переводит абонентов на менее загруженные диапазоны.