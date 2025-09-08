МегаФон показал лучшую скорость звонков и интернета в столице

Помимо скорости передачи данных, оператор показал исключительное качество голосовой связи. Процент звонков с плохим качеством составил всего 0,42%, что является лучшим результатом в Москве. Средняя оценка речи по пятибалльной шкале достигла 4,56 балла.

Техническое превосходство «МегаФона» обеспечивается передовой инфраструктурой. Оператор единственный в столице использует агрегацию пяти частот, которая применяется на 85% сети. Также компания лидирует по внедрению технологии MIMO 4×4 и современных речевых кодеков EVS.

Динамика развития сети показывает значительный рост: с 2022 года средняя скорость скачивания увеличилась на 136,6%, а скорость загрузки данных в сеть почти удвоилась. Эти улучшения обеспечивают московским абонентам стабильно высокое качество связи как при использовании интернета, так и во время голосовых звонков.

Исследование проводилось на маршруте протяженностью 2850 км по методике, разработанной компанией DMTEL.