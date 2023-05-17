Меньше народа — больше кислорода: академик РАН предложил способ справиться с глобальным потеплением

Замедление роста населения Земли в течение 25-50 лет является единственным шансом остановить глобальное потепление на Земле, заявил «Газете.Ru» академик РАН, ведущий эксперт центра компетенций НИТУ МИСиС Александр Клименко.

Мировому сообществу не удается приблизиться к той скорости декарбонизации мировой экономики, которая необходима, отмечает эксперт. Разрыв между реальными и запланированными показателями выбросов углекислого газа продолжает расти. Таким образом, программа декарбонизации принятого в конце 2021 года на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Климатического пакта Глазго не может быть выполнена.

Возможностей в мире оставить рост температуры в пределах 2,0°С и тем более 1,5°С нет, и только приостановка роста населения мира в течение жизни текущего или следующего поколения может помочь достигнуть этой отметки, уверен эксперт.

Помочь замедлить глобальное потепление также могут снижение выбросов метана и восстановление площади лесов планеты. Однако первые растут в беднейших странах странах мира, рост населения которых сводит на нет усилия развитых стран, а молодые деревья не так эффективно перерабатывают углекислый газ и не смогут компенсировать потерю зрелых вырубленных лесов.