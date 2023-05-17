Меньше народа — больше кислорода: академик РАН предложил способ справиться с глобальным потеплением

Меньше народа — больше кислорода: академик РАН предложил способ справиться с глобальным потеплениемОстановить рост температуры на планет можно только при одном условии, уверен эксперт
Замедлить рост температуры на Земле может только снижение темпов роста населения планеты, уверен академик РАН Александр Клименко.
Замедление роста населения Земли в течение 25-50 лет является единственным шансом остановить глобальное потепление на Земле, заявил «Газете.Ru» академик РАН, ведущий эксперт центра компетенций НИТУ МИСиС Александр Клименко.
Мировому сообществу не удается приблизиться к той скорости декарбонизации мировой экономики, которая необходима, отмечает эксперт. Разрыв между реальными и запланированными показателями выбросов углекислого газа продолжает расти. Таким образом, программа декарбонизации принятого в конце 2021 года на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Климатического пакта Глазго не может быть выполнена.
Возможностей в мире оставить рост температуры в пределах 2,0°С и тем более 1,5°С нет, и только приостановка роста населения мира в течение жизни текущего или следующего поколения может помочь достигнуть этой отметки, уверен эксперт.
Помочь замедлить глобальное потепление также могут снижение выбросов метана и восстановление площади лесов планеты. Однако первые растут в беднейших странах странах мира, рост населения которых сводит на нет усилия развитых стран, а молодые деревья не так эффективно перерабатывают углекислый газ и не смогут компенсировать потерю зрелых вырубленных лесов.