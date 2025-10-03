Мессенджер MAX начал блокировать доступ через сторонние приложения

Как сообщает ТАСС, эта мера предосторожности защищает личные данные пользователей и снижает риск заражения вредоносным ПО, которое может последовать из-за установки подделок.

Пресс-служба MAX подчеркнула опасность неофициальных «альтернативных клиентов». Эти приложения, не одобренные Центром безопасности мессенджера, могут быть использованы хакерами для мошенничества. Через них могут отправлять вредоносные файлы от имени пользователя, что ставит под угрозу безопасность других людей.

Для защиты пользователей Центр безопасности MAX временно блокирует доступ через несанкционированные приложения. Эта мера помогает предотвратить киберугрозы и снижает риски, связанные с неутверждённым ПО.