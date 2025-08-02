Мессенджер MAX предложили сделать средством восстановления аккаунта на Госуслугах

По информации издания Forbes, в первоначальной версии поправок использование MAX не предусматривалось, предлагалась только биометрическая аутентификация.

По данным МВД России, в 2024 году зарегистрировано 104 653 случая незаконного доступа к компьютерной информации, из которых 90% касались взлома Госуслуг.

При этом эксперты считают, что увеличение способов входа в Госуслуги повышает риск взлома. Алексей Лукацкий из Positive Technologies отметил риски подмены учётной записи в MAX и вопросы доверия к платформе. Игорь Корчагин из ИВК подчеркнул, что расширение функциональности мессенджера увеличивает количество векторов атак.