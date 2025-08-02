Мессенджер MAX предложили сделать средством восстановления аккаунта на Госуслугах

Опубликовано 02 августа 2025, 23:151 мин.
Мессенджер MAX предложили сделать средством восстановления аккаунта на ГосуслугахНо эксперты пока сомневаются
В обновлённом (втором) пакете мер по борьбе с мошенничеством будет добавлена возможность восстановления доступа к украденной учётной записи на Госуслугах через мессенджер MAX или с помощью биометрии. Сейчас это можно сделать через банковское приложение или в МФЦ.
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По информации издания Forbes, в первоначальной версии поправок использование MAX не предусматривалось, предлагалась только биометрическая аутентификация.
По данным МВД России, в 2024 году зарегистрировано 104 653 случая незаконного доступа к компьютерной информации, из которых 90% касались взлома Госуслуг.
При этом эксперты считают, что увеличение способов входа в Госуслуги повышает риск взлома. Алексей Лукацкий из Positive Technologies отметил риски подмены учётной записи в MAX и вопросы доверия к платформе. Игорь Корчагин из ИВК подчеркнул, что расширение функциональности мессенджера увеличивает количество векторов атак.