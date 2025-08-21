Мессенджер MAX сделают обязательным для предустановки в России

Новый мессенджер займет в перечне место VK Мессенджера, который был обязательным к установке с 2023 года. В кабмине сообщили, что на базе платформы MAX будет работать многофункциональный сервис для обмена информацией.

Платформа, по данным правительства, предназначена для безопасного общения и предоставления доступа к цифровым сервисам от государства и бизнеса. Бета-версия приложения уже доступна для пользователей в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

Также был утвержден перечень обязательных программ на 2026 год. В него добавился сервис онлайн-телевидения «Лайм HD TV», который будут предустанавливать на телевизоры с цифровым блоком управления.