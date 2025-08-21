В России
Опубликовано 21 августа 2025, 11:50
1 мин.

Мессенджер MAX сделают обязательным для предустановки в России

Он заменит VK Мессенджер в перечне программ с 2025 года.
Правительство России утвердило национальный мессенджер MAX для обязательной предустановки на электронные устройства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
© Приложение Max

Новый мессенджер займет в перечне место VK Мессенджера, который был обязательным к установке с 2023 года. В кабмине сообщили, что на базе платформы MAX будет работать многофункциональный сервис для обмена информацией.

Платформа, по данным правительства, предназначена для безопасного общения и предоставления доступа к цифровым сервисам от государства и бизнеса. Бета-версия приложения уже доступна для пользователей в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

Также был утвержден перечень обязательных программ на 2026 год. В него добавился сервис онлайн-телевидения «Лайм HD TV», который будут предустанавливать на телевизоры с цифровым блоком управления.

Источник:РИА Новости
Автор:Булат Кармак
