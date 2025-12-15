МФТИ и МГУ создали ИИ для оценки стоимости современного искусства

Опубликовано 15 декабря 2025, 23:371 мин.
МФТИ и МГУ создали ИИ для оценки стоимости современного искусстваПрограмма анализирует 35 параметров и стиль произведения
Российские ученые из МФТИ и МГУ представили первую отечественную платформу на базе искусственного интеллекта, рассчитывающую рыночную стоимость объектов современного искусства. Разработка позиционируется как инструмент для инвесторов, рассматривающих искусство как актив.
Пользователю нужно загрузить фотографию работы и указать ключевые параметры: имя автора, дату и страну создания, габариты и другие характеристики. Система анализирует произведение в два этапа. Сначала алгоритмы компьютерного зрения определяют его стиль, направление и жанр.
Затем модель машинного обучения оценивает данные по 35 критериям. Учитываются биография художника, его выставки, присутствие в музеях, медийная известность, материалы, а также история предыдущих продаж и рыночные тренды. На основе этого формируется обоснованная оценка стоимости, что может повысить прозрачность рынка.