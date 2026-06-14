МФТИ создал негорючие батареи для электромобилей и роботов

Обычные литий-ионные батареи пожароопасны из-за жидкого электролита и теряют ёмкость при высокой токоотдаче. Новая технология решает обе проблемы. Монокристаллический катод выдерживает большие токи и дольше служит, а покрытие анода обеспечивает равномерное осаждение лития, что позволяет отказаться от толстой литиевой фольги и повысить энергоплотность.

Лабораторные образцы показали существенно лучшие характеристики, чем у серийных аналогов. Замена жидкого электролита делает аккумулятор практически негорючим. Разработка подходит для электромобилей, авиации, наземных и морских роботов, а также для стационарного хранения энергии на солнечных станциях.

«Разработанная технология позволяет решить главные проблемы современных батарей: повышает безопасность и позволяет работать существенно дольше в режиме высокой токоотдачи», — отметил руководитель проекта Центра перспективного материаловедения ФПИ Анатолий Матвеев.