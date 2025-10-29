В России
Опубликовано 29 октября 2025, 16:48
МГТУ имени Баумана займётся экологической проблематикой совместно с АСИ и РЭО

Подписано соглашение
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ) заключил соглашения с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российским экологическим обществом (РЭО). Эти документы были подписаны на III Международном конгрессе «Русский инженер», проходящем в Москве. В подписании участвовали ректор МГТУ Михаил Гордин, а также заместитель гендиректора АСИ Георгий Белозеров и глава РЭО Рашид Исмаилов.
Участники конгресса обсудили создание совместного центра климатических, экологических и природных инноваций в МГТУ. Проект направлен на решение важных вопросов экологической безопасности и технологического суверенитета России. Основные направления сотрудничества включают интеграцию практико-ориентированных проектов в образовательные программы, а также экспертную поддержку правительственных инициатив.

Партнёрство предусматривает организацию стажировок для студентов МГТУ через проект Экомолодёжка.рф в России и совместную работу по экспертной поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Участники подчеркнули, что это сотрудничество поможет вырастить новое поколение инженеров, способных разрабатывать и внедрять технологии, способствующие технологическому прогрессу и экологической устойчивости страны.