МГТУ «СТАНКИН» разработал автоматическую установку для монтажа чипов

Установка разработана молодёжной лабораторией ВУЗа и уже вышла на этап промышленного производства. По словам проректора по научной работе Алексея Капитонова, объединение компьютерного зрения и точной механики позволило добиться микронной точности при монтаже кристаллов. Это пример того, как университетские разработки оперативно превращаются в реальное серийное оборудование.

Новая установка создана . Она предназначена для автоматической сборки полупроводниковых компонентов, что критически важно для отечественной электроники. Выход в серию, по мнению разработчиков, укрепит позиции российского производителя на рынке оборудования для микроэлектроники и сократит потребность в импортных аналогах.

«В МГТУ "СТАНКИН" разработали автоматическую установку для монтажа полупроводниковых кристаллов, которая уже вышла на этап промышленного производства. Оборудование создано сотрудниками молодёжной Лаборатории разработки оборудования для производства электронной компонентной базы совместно с индустриальным партнёром ООО "Совтест АТЕ" (г. Курск)», — сказано в сообщении учреждения.