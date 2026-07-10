В России
Опубликовано 10 июля 2026, 17:05
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МГТУ «СТАНКИН» разработал автоматическую установку для монтажа чипов

Устройство уже вышло в серию и заменяет импорт
Специалисты МГТУ «СТАНКИН», при поддержке индустриального партнёра из Курска «Совтест АТЕ», создали автоматическую установку для монтажа полупроводниковых кристаллов. Оборудование уже запущено в серию. Оно позволяет расширить линейку отечественных машин для производства микроэлектроники и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.
МГТУ «СТАНКИН» разработал автоматическую установку для монтажа чипов

© Ferra.ru

Установка разработана молодёжной лабораторией ВУЗа и уже вышла на этап промышленного производства. По словам проректора по научной работе Алексея Капитонова, объединение компьютерного зрения и точной механики позволило добиться микронной точности при монтаже кристаллов. Это пример того, как университетские разработки оперативно превращаются в реальное серийное оборудование.

Новая установка создана . Она предназначена для автоматической сборки полупроводниковых компонентов, что критически важно для отечественной электроники. Выход в серию, по мнению разработчиков, укрепит позиции российского производителя на рынке оборудования для микроэлектроники и сократит потребность в импортных аналогах.

«В МГТУ "СТАНКИН" разработали автоматическую установку для монтажа полупроводниковых кристаллов, которая уже вышла на этап промышленного производства. Оборудование создано сотрудниками молодёжной Лаборатории разработки оборудования для производства электронной компонентной базы совместно с индустриальным партнёром ООО "Совтест АТЕ" (г. Курск)», — сказано в сообщении учреждения.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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