Микроэлектроника и ИИ появились благодаря попыткам скопировать мозг

Ковальчук пояснил, что в те годы учёные не знали, как устроены процессы обработки информации в мозге из-за его сложности. Тогда они взяли полупроводниковые материалы — кремний и германий — и выстроили «уникальную систему» для обработки информации. Это, в свою очередь, привело к появлению компьютеров, а затем и технологий искусственного интеллекта.

«Так какая, казалось бы, связь между биоорганикой и искусственным интеллектом? Самая прямая! Когда мы начали 60 лет назад создавать твердотельную микроэлектронику, а потом компьютеры, то считали, что копируем мозг», — отметил Ковальчук.