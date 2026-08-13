В России
Опубликовано 13 августа 2026, 00:55
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Микроэлектроника и ИИ появились благодаря попыткам скопировать мозг

Об этом рассказал президент Курчатовского института
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью РИА Новости заявил, что развитие микроэлектроники и искусственного интеллекта напрямую связано с попытками учёных воспроизвести принципы работы человеческого мозга. По его словам, когда 60 лет назад начали создавать твердотельную микроэлектронику и компьютеры, исследователи считали, что копируют мозг.
Микроэлектроника и ИИ появились благодаря попыткам скопировать мозг
© Council.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Ковальчук пояснил, что в те годы учёные не знали, как устроены процессы обработки информации в мозге из-за его сложности. Тогда они взяли полупроводниковые материалы — кремний и германий — и выстроили «уникальную систему» для обработки информации. Это, в свою очередь, привело к появлению компьютеров, а затем и технологий искусственного интеллекта.

«Так какая, казалось бы, связь между биоорганикой и искусственным интеллектом? Самая прямая! Когда мы начали 60 лет назад создавать твердотельную микроэлектронику, а потом компьютеры, то считали, что копируем мозг», — отметил Ковальчук.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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