Микрофлюидные чипы с ИИ изменят химическое производство

По словам Горбуновой, вместо традиционных химических установок реакция будет протекать на небольших чипах, которыми станет управлять ИИ. Результатом могут стать новые лекарства, вещества для нефте- и агрохимии, а также материалы для приборостроения, машиностроения и авиастроения. Чипы также пригодны для научных исследований, позволяя проводить сложные реакции в компактных условиях с одновременным проточным анализом.

Разработкой устройств занимается компания Labadvance, созданная при поддержке Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково».

«Вместо традиционных химических установок реакция будет проходить на небольших, целенаправленно сконструированных чипах, управлять которыми будет искусственный интеллект", — рассказала академик Горбунова.