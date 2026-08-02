В России
Опубликовано 02 августа 2026, 01:20
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Микрофлюидные чипы с ИИ изменят химическое производство

Разработкой занимаются резиденты Сколково
Ректор Сколковского института науки и технологий, академик Юлия Горбунова заявила, что микрофлюидные чипы под управлением искусственного интеллекта в будущем смогут заменить громоздкое и дорогое лабораторное оборудование. Все реакции и смешивания будут проходить в миниатюрных «трубопроводах» на крошечной пластинке с точным контролем давления, температуры и времени.
Микрофлюидные чипы с ИИ изменят химическое производство

© НОЦ Функциональные Микро/Наносистемы МГТУ им. Н.Э. Баумана

По словам Горбуновой, вместо традиционных химических установок реакция будет протекать на небольших чипах, которыми станет управлять ИИ. Результатом могут стать новые лекарства, вещества для нефте- и агрохимии, а также материалы для приборостроения, машиностроения и авиастроения. Чипы также пригодны для научных исследований, позволяя проводить сложные реакции в компактных условиях с одновременным проточным анализом.

Разработкой устройств занимается компания Labadvance, созданная при поддержке Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково».

«Вместо традиционных химических установок реакция будет проходить на небольших, целенаправленно сконструированных чипах, управлять которыми будет искусственный интеллект", — рассказала академик Горбунова.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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