Миллиард рублей на центр беспилотников получит Удмуртия

Опубликовано 25 августа 2025, 17:021 мин.
Миллиард рублей на центр беспилотников получит УдмуртияСредства направят на оснащение и разработку
Удмуртия получит около одного миллиарда рублей в 2026 году на создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Центр будет организован на базе Ижевского государственного технического университета. Его резидентами станут крупные региональные производители беспилотных систем. Планируется, что учреждение займется не только производством, но и разработкой новых технологий в области БПЛА.
Особое внимание будет уделено подготовке кадров. В учебных заведениях среднего и высшего образования Удмуртии появятся новые специализации, связанные с беспилотными технологиями. Это позволит обеспечить растущую отрасль квалифицированными специалистами.
Как отметил Бречалов, беспилотники уже активно применяются в различных сферах экономики республики. Их используют энергетики, сельскохозяйственные предприятия, строители и картографы.