Миллиард рублей на центр беспилотников получит Удмуртия

Центр будет организован на базе Ижевского государственного технического университета. Его резидентами станут крупные региональные производители беспилотных систем. Планируется, что учреждение займется не только производством, но и разработкой новых технологий в области БПЛА.

Особое внимание будет уделено подготовке кадров. В учебных заведениях среднего и высшего образования Удмуртии появятся новые специализации, связанные с беспилотными технологиями. Это позволит обеспечить растущую отрасль квалифицированными специалистами.

Как отметил Бречалов, беспилотники уже активно применяются в различных сферах экономики республики. Их используют энергетики, сельскохозяйственные предприятия, строители и картографы.