Минцифры обсудит получение банковских SMS через мессенджер MAX

Как отмечается, VK, разработчик Max, ранее пытался договориться с операторами связи о замене SMS-уведомлений от банков на push-сообщения в мессенджере, но соглашение достигнуто не было. Операторы связи ежегодно теряют 15-20 млрд рублей выручки от SMS из-за подобных моментов.

Минцифры не планирует обязывать банки использовать исключительно Max, но поощряет его использование для повышения безопасности. Обсуждение является частью законодательства о борьбе с мошенничеством.

Банки поддерживают использование Max для служебных сообщений, считая это экономически эффективным. Однако эксперты предупреждают, что использование исключительно Max может привести к сбою в работе мессенджера, а компрометация учётной записи Max может быть столь же серьёзной, как несанкционированный доступ к банковскому приложению.