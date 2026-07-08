Минцифры одобрило господдержку российским разработчикам игр

По информации «Газеты.Ru», план амбициозный: к 2030 году планируется создать «самоорганизованную экосистему», а к 2035 — войти в семёрку мировых лидеров по производству игр.

При этом государство только присматривается к игровой индустрии. Но уже есть конкретный документ — стратегия, которую обсуждали с экспертами и самими разработчиками. Минцифры обещает учитывать её положения при подготовке реальных мер поддержки. Согласно источнику, это значит, что через несколько лет у российских студий могут появиться льготные кредиты, гранты и другие инструменты для роста.

План рассчитан до 2035 года. Сначала, к 2030 году, хотят создать самоорганизованную систему, где появятся частные инвестфонды и понятные правила господдержки. Следующая цель — войти в топ-7 игровых стран мира.

«Положения предлагаемой вами стратегии и подходы к развитию видеоигровой индустрии будут приняты во внимание при проработке мер государственной поддержки российской индустрии видеоигр», – сказано в ответе министерства РВИ.