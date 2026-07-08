В России
Опубликовано 08 июля 2026, 14:40
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Минцифры одобрило господдержку российским разработчикам игр

К 2035 году Россия хочет войти в топ-7 мировых игровых стран
Минцифры взяло в работу стратегию развития видеоигр в России. Документ подготовила отраслевая Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ). Теперь чиновники будут на его основе продумывать, как помогать игровым студиям — деньгами, льготами или другими мерами.
Минцифры одобрило господдержку российским разработчикам игр

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По информации «Газеты.Ru», план амбициозный: к 2030 году планируется создать «самоорганизованную экосистему», а к 2035 — войти в семёрку мировых лидеров по производству игр.

При этом государство только присматривается к игровой индустрии. Но уже есть конкретный документ — стратегия, которую обсуждали с экспертами и самими разработчиками. Минцифры обещает учитывать её положения при подготовке реальных мер поддержки. Согласно источнику, это значит, что через несколько лет у российских студий могут появиться льготные кредиты, гранты и другие инструменты для роста.

План рассчитан до 2035 года. Сначала, к 2030 году, хотят создать самоорганизованную систему, где появятся частные инвестфонды и понятные правила господдержки. Следующая цель — войти в топ-7 игровых стран мира.

«Положения предлагаемой вами стратегии и подходы к развитию видеоигровой индустрии будут приняты во внимание при проработке мер государственной поддержки российской индустрии видеоигр», – сказано в ответе министерства РВИ.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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