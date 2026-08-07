Минцифры опровергло слухи о запрете соцсетей для детей

В министерстве уточнили, что предлагаемые меры касаются запрета операторам направлять на детские номера рекламные рассылки и смс для авторизации на различных сервисах. Это снижает риск мошенничества, кражи персональных данных и применения методов социальной инженерии. Исключение сделано для авторизационных смс от государственных информационных систем — например, код от Госуслуг не приходит во время телефонного разговора.

Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал операторам возможность вводить дополнительную защиту для детских сим-карт, подчеркнули в Минцифры. Все ограничения служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети и учитывают баланс между защитой и правами граждан.

Ранее некоторые СМИ интерпретировали проект изменений в правила оказания услуг телефонной связи как возможный запрет мессенджеров и соцсетей для несовершеннолетних.

«Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне этого года, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей», — сообщило Минцифры.