Минцифры планирует увеличить мощность системы блокировок в 2,5 раза к 2030 году

Опубликовано 25 марта 2026, 19:35
Минцифры планирует увеличить мощность системы блокировок в 2,5 раза к 2030 годуПропускная способность вырастет до 954 Тбит/с
Минцифры к 2030 году планирует увеличить пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ) в 2,5 раза — до 954 Тбит/с. Финансирование проекта составит 83,7 млрд рублей. Система строится на оборудовании ТСПУ, которое устанавливается на сетях операторов и используется для блокировки запрещённых ресурсов, а также защиты от DDoS-атак.
© Ferra.ru
Уже в этом году 100% трафика Рунета будет обрабатываться АСБИ. В Роскомнадзоре пояснили, что система масштабируется в соответствии с ростом трафика операторов связи. Расширение мощностей, согласно приказу министерства, направлено на обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности российского сегмента интернета.
План деятельности Минцифры до 2030 года предусматривает, что модернизация позволит не только усилить контроль за запрещёнными ресурсами, но и повысить устойчивость инфраструктуры к кибератакам. Оборудование ТСПУ уже сейчас используется для фильтрации трафика и блокировок, а наращивание мощностей позволит справляться с растущими объёмами данных.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков