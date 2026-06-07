Минцифры планирует ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах

«Ближайшая повестка», как высказался Шадаев, — вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Шадаев не уточнил, для каких именно типов онлайн-сервисов могут ввести правила, но отметил, что подход должен быть системным. Изучение мировых практик, включая Roblox, поможет определить оптимальный способ проверки возраста пользователей.

Отмечается, что введение возрастной идентификации направлено на защиту детей от нежелательного контента и повышение безопасности в интернете. Как именно может работать система — через «Госуслуги», биометрию или иные методы — пока не уточняется. Ожидается, что конкретные предложения Минцифры представит после завершения анализа существующих решений.

«В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка — это всё-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», — рассказал Шадаев на IT-завтраке в ходе ПМЭФ.