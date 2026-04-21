Минцифры подготовит третий пакет мер против мошенников «Антифрод 3»

Первый пакет мер заработал с июня прошлого года и включает около 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне уже получили возможность отказаться от спам-рассылок и нежелательных звонков. «Антифрод 3» должен продолжить эту линию, ужесточив контроль за действиями злоумышленников.

Скворцова выступила на круглом столе «Цифровизация экономики без рисков мошенничества». Как отмечает РИА Новости, детали третьего пакета пока не раскрываются.

«Начали формирование третьего пакета мер, которые называем сейчас кодовым названием "Антифрод 3". Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение в соответствующий регуляторный трек», — подчеркнула Скворцова.