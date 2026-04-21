Опубликовано 21 апреля 2026, 12:401 мин.
Минцифры подготовит третий пакет мер против мошенников «Антифрод 3»Предложения скоро вынесут на обсуждение
Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова сообщила, что ведомство приступило к формированию третьего пакета противодействия телефонным и интернет-мошенникам. Его рабочее название — «Антифрод 3». Предполагается, что в ближайшее время предложения представят для обсуждения.
Первый пакет мер заработал с июня прошлого года и включает около 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне уже получили возможность отказаться от спам-рассылок и нежелательных звонков. «Антифрод 3» должен продолжить эту линию, ужесточив контроль за действиями злоумышленников.
Скворцова выступила на круглом столе «Цифровизация экономики без рисков мошенничества». Как отмечает РИА Новости, детали третьего пакета пока не раскрываются.
«Начали формирование третьего пакета мер, которые называем сейчас кодовым названием "Антифрод 3". Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение в соответствующий регуляторный трек», — подчеркнула Скворцова.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков