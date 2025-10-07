В России
Опубликовано 07 октября 2025, 22:33
1 мин.

Минцифры предложило отказаться от стартовой цены при распределении частот 5G

Это должно привлечь новых участников аукциона
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росси (Минцифры) предложило убрать стартовую цену на предстоящем аукционе по распределению частот для технологии 5G. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
© Минцифры

Аукцион запланирован на конец года, предусматривает продажу двух лотов в радиочастотном диапазоне 4800-4990 МГц. Начальные ставки сейчас установлены в размере 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей соответственно, с шагом в 5% от начальной цены. Минфин считает, что отмена пороговой стоимости сделает аукцион более привлекательным для участников.

Также Минцифры предложило обеспечить техническую совместимость частот, ранее выделенных для 5G, с инициативами по использованию частотного диапазона LTE. Также министерство предложило разрешить операторам использовать базовые станции иностранного производства до появления достаточного количества отечественных устройств.

Шадаев отметил, что некоторые операторы уже проявили интерес к участию в предстоящем аукционе.