Минцифры предупредило россиян об ограничении количества сим-карт

Абонентам необходимо привести количество своих номеров в соответствие с установленным лимитом до 1 ноября 2025 года. В случае превышения лимита операторы связи будут обязаны приостановить обслуживание всех номеров, зарегистрированных на данного абонента.

Мера направлена на борьбу с нелегальным оборотом сим-карт и предотвращение телефонного мошенничества. Злоумышленники часто используют для своих целей номера, оформленные на подставных лиц или без ведома реальных владельцев.

Проверить количество зарегистрированных на себя номеров можно через сервис «Сим-карты» на портале Госуслуги, в личном кабинете мобильного оператора или обратившись в его офис.