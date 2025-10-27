Минцифры предупредило россиян об ограничении количества сим-карт

Опубликовано 27 октября 2025, 21:001 мин.
Минцифры предупредило россиян об ограничении количества сим-картДо 1 ноября нужно проверить количество номеров
Министерство цифрового развития напомнило гражданам России о введении ограничения на количество сим-карт, которые могут быть зарегистрированы на одного человека. Согласно новым правилам, максимально допустимое число составляет 20 номеров, включая как личные, так и корпоративные сим-карты.
Абонентам необходимо привести количество своих номеров в соответствие с установленным лимитом до 1 ноября 2025 года. В случае превышения лимита операторы связи будут обязаны приостановить обслуживание всех номеров, зарегистрированных на данного абонента.
Мера направлена на борьбу с нелегальным оборотом сим-карт и предотвращение телефонного мошенничества. Злоумышленники часто используют для своих целей номера, оформленные на подставных лиц или без ведома реальных владельцев.
Проверить количество зарегистрированных на себя номеров можно через сервис «Сим-карты» на портале Госуслуги, в личном кабинете мобильного оператора или обратившись в его офис.