В России
Опубликовано 08 июля 2026, 15:25
1 мин.

Минцифры решило не вводить плату за пользование зарубежными сервисами

Депутат Свинцов назвал абсурдом идею платить за иностранный интернет-трафик
Депутат Госдумы Андрей Свинцов поддержал решение Минцифры не вводить плату за иностранный интернет-трафик. По его словам, миллионы россиян и сотни тысяч компаний используют зарубежные хостинги и дата-центры для бизнеса и общения с семьёй, и брать за это деньги — абсурд. Решение ведомства он назвал правильным.
Минцифры решило не вводить плату за пользование зарубежными сервисами
© NordWood Themes / Unsplash

Свинцов отметил, что огромное количество российских ресурсов уже 15–20 лет размещены на иностранных хостингах, это считалось легальным и нормальным. Сегодня предприниматели используют площадки в Европе, Азии, ОАЭ, Китае и Индии. Бизнес многих компаний — международный, и они не могут просто перенести свои сайты в Россию без серьёзных потерь.

По мнению депутата, введение платы ударило бы по предпринимателям и обычным гражданам, которые общаются с партнёрами и родственниками за границей. Он подчеркнул, что Россия остаётся частью глобальной экономической системы, и такие сборы только усложнили бы жизнь людям.

«Огромное количество наших граждан пользуется иностранным трафиком. Огромное количество ресурсов, просто колоссальное, находится на иностранных хостингах 15–20 лет. Это считалось абсолютно нормальным, легальным. И миллионы наших предпринимателей используют различные европейские, азиатские, даже некоторые американские хостинги для размещения собственных ресурсов», — подчеркнул Свинцов.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#Минцифры
,
#связь
,
#интернет
,
#трафик
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Минцифры решило не вводить плату за пользование зарубежными сервисами