Минцифры решило не вводить плату за пользование зарубежными сервисами

Свинцов отметил, что огромное количество российских ресурсов уже 15–20 лет размещены на иностранных хостингах, это считалось легальным и нормальным. Сегодня предприниматели используют площадки в Европе, Азии, ОАЭ, Китае и Индии. Бизнес многих компаний — международный, и они не могут просто перенести свои сайты в Россию без серьёзных потерь.

По мнению депутата, введение платы ударило бы по предпринимателям и обычным гражданам, которые общаются с партнёрами и родственниками за границей. Он подчеркнул, что Россия остаётся частью глобальной экономической системы, и такие сборы только усложнили бы жизнь людям.

«Огромное количество наших граждан пользуется иностранным трафиком. Огромное количество ресурсов, просто колоссальное, находится на иностранных хостингах 15–20 лет. Это считалось абсолютно нормальным, легальным. И миллионы наших предпринимателей используют различные европейские, азиатские, даже некоторые американские хостинги для размещения собственных ресурсов», — подчеркнул Свинцов.