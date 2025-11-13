Минцифры установило единые требования к оборудованию 5G

Согласно проекту, регламентируются параметры работы 5G-терминалов в диапазонах FR1 (410−7125 МГц) и FR2 (24,25−52,6 ГГц). Установлены обязательные уровни мощности передатчиков до 26 дБм для FR1 и 23 дБм для FR2, характеристики чувствительности приемников, а также режимы агрегации несущих. Вводятся требования к защите трафика и идентификации оборудования через уникальные коды IMEI или IMEISV.

Новые нормы затрагивают семь российских производителей телекоммуникационного оборудования. Для соответствия требованиям компании должны будут пройти обязательную сертификацию средств связи.