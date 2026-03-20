Минцифры утвердило «белый список» из более чем 120 сервисов

Среди прочих это VK, «Одноклассники», мессенджер MAX, Ozon, Wildberries, Avito, Rutube, сервисы Яндекса, а также сайты федеральных операторов связи, банков, госорганов и агрегаторов. Список включает более 120 наименований и призван обеспечить доступ к социально значимым и инфраструктурным сервисам.

Как отмечается в материале РИА Новости, из сервисов Яндекса в перечень включены поиск, карты, такси, доставка и другие. Все они продолжат работать даже при отключении мобильного интернета.

Доступ останется и к маркетплейсам: Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл», а также у служб доставки «Почта России», СДЭК, «Самокат». Среди банков в списке — ВТБ, «Альфа-банк», ПСБ, НСПК «МИР»,а также операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», Сбермобайл, T2 и другие.

В «белый список» также включены государственные порталы — «Госуслуги», сайты президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств. Приложения для бронирования билетов (РЖД, «Аэрофлот», «Победа», «Туту.ру»), навигатор 2ГИС, каршеринги и сервис погоды Gismeteo также будут доступны.