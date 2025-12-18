Минцифры: в 2025 году операторы связи заблокировали 14 млн номеров

С 1 ноября операторы начали блокировать SIM-карты россиян, если на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. С 1 января 2025 года аналогичное ограничение ввели для иностранцев. Если у иностранца будет более 10 «симок», ему придётся расторгнуть лишние договоры. В противном случае с июля 2025 года услуги по всем номерам будут приостановлены.

Угнивенко отметил, что в этом году был принят первый комплекс мер по кибербезопасности. В него вошли блокировка нежелательных звонков и рекламы, запрет на передачу сим-карт третьим лицам, возможность самостоятельно запретить оформление новых сим-карт и другие меры.

«Заблокированы в общей сложности 14 миллионов номеров», — подчеркнул Дмитрий Угнивенко.