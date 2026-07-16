В России
Опубликовано 16 июля 2026, 17:40
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Минэк предложил разрешить продавцам на маркетплейсах забирать свои карточки товаров

Это позволит переносить свои карточки с историей продаж между разными платформами
Минэкономразвития России предложило разрешить продавцам на маркетплейсах переносить карточки товаров с историей и клиентской базой с одной платформы на другую. Сейчас данные о продажах, отзывах и рейтингах принадлежат площадкам, что даёт им конкурентное преимущество. Идею уже обсуждают в правительстве, но маркетплейсы указывают на технические и юридические сложности. Об этом сообщают «Ведомости».
Минэк предложил разрешить продавцам на маркетплейсах забирать свои карточки товаров

© Ferra.ru

Как отмечается, карточка товара — это описание, фото, характеристики, цена, отзывы и рейтинги. Сейчас она привязана к конкретной платформе, и продавец не может перенести её на другой маркетплейс вместе с наработанной историей. Минэк считает, что это актив продавца, ведь он вкладывает деньги в продвижение и наполнение карточки. Если идею реализуют, продавцы смогут свободнее переходить между площадками, а конкуренция между интернет-магазинами усилится.

Wildberries и Ozon называют предложение сложным: каждая платформа имеет свои алгоритмы ранжирования и требования к оформлению, а отзывы и рейтинги — это результат работы самой площадки. Юристы также указывают, что технически перенести карточку между разными IT-архитектурами почти невозможно без потери качества. Эксперты призывают к осторожности, чтобы не нарушить баланс между правами продавцов и интеллектуальной собственностью платформ. Обсуждение продолжается на уровне аппарата правительства.

Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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