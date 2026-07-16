Минэк предложил разрешить продавцам на маркетплейсах забирать свои карточки товаров

Как отмечается, карточка товара — это описание, фото, характеристики, цена, отзывы и рейтинги. Сейчас она привязана к конкретной платформе, и продавец не может перенести её на другой маркетплейс вместе с наработанной историей. Минэк считает, что это актив продавца, ведь он вкладывает деньги в продвижение и наполнение карточки. Если идею реализуют, продавцы смогут свободнее переходить между площадками, а конкуренция между интернет-магазинами усилится.

Wildberries и Ozon называют предложение сложным: каждая платформа имеет свои алгоритмы ранжирования и требования к оформлению, а отзывы и рейтинги — это результат работы самой площадки. Юристы также указывают, что технически перенести карточку между разными IT-архитектурами почти невозможно без потери качества. Эксперты призывают к осторожности, чтобы не нарушить баланс между правами продавцов и интеллектуальной собственностью платформ. Обсуждение продолжается на уровне аппарата правительства.