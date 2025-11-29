Минобрнауки в 2026 году создаст молодёжную лабораторию по электронной литографии

Фальков подчеркнул, что в России существует база для создания передовых инженерных школ, и на следующий год запланирован ещё один процесс отбора. Министр также отметил потенциал создания молодёжной лаборатории, которая показала многообещающие результаты. К 2026 году планируется открыть около двухсот таких лабораторий, в том числе в области электронно-лучевой литографии.

Александр Барулин, выдающийся научный сотрудник лаборатории управляемых оптических наноструктур Центра фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института, обратился к Президенту за поддержкой в этой области.

Барулин представил два предложения: повысить доступность систем в научных центрах для обеспечения более широкого доступа и ускорения решения растущих задач или рассмотреть возможность запуска проекта, направленного на разработку отечественных научных инструментов, включая электронную литографию.

«У нас инструмент передовых инженерных школ есть, мы на будущий год делаем новый отбор - это один вариант. Второй - это возможность молодежной лаборатории, они у нас тоже хорошо себя зарекомендовали, мы порядка двухсот лабораторий на будущий год будем создавать и по этому направлению, электронно-лучевой литографии, тоже предусмотрим», — отметил Фальков.