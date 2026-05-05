Минпромторг: исключение техники из параллельного импорта не сузит ассортимент

В ноябре Минпромторг утвердил изменения в перечень разрешённых к параллельному импорту товаров. Из списка исключили компьютеры Acer, Asus, HP, Intel и Samsung, а также другую технику. Часть нововведений вступила в силу сразу, остальные — через полгода.

В министерстве рассчитывают, что это повысит спрос на отечественную продукцию и будет способствовать развитию российской радиоэлектронной промышленности. В ведомстве считают, что отечественные производители уже выпускают достаточно аналогичной продукции.

«Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня "параллельного импорта", представлены российскими производителями в объёме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций — компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и СХД — из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров», — сообщил Минпромторг.