Опубликовано 27 мая 2026, 19:30
Минпромторг компенсирует до 40% стоимости отечественных дронов

В России работает целая система механизмов для поддержки развития отрасли беспилотных технологий. Замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал РИА Новости, что для интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) в экономику запущена компенсация части стоимости при покупке отечественного дрона — до 40% цены.
«Чтобы техника не стояла на балансе, а летала и приносила результат, мы запустили механизмы стимулирования спроса», — объяснил Шпак. Помимо компенсации стоимости работает субсидирование летного часа для эксплуатантов. Государственный гражданский заказ за два года обеспечил поставку более трех тысяч дронов.

За счет федеральной поддержки в регионах созданы научно-производственные центры испытаний и компетенций. По словам замминистра, эти центры должны становиться самостоятельными точками роста, обрастать сервисными компаниями, эксплуатантами и образовательными программами.

Минпромторг внедрил балльную систему подтверждения «российскости» продукции и ведет реестр отечественной промышленной продукции. Для экспортеров предусмотрены субсидии на транспортировку и сертификацию в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «Базовые инструменты даны, правила игры определены», — подытожил Шпак.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
