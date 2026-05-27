Минпромторг компенсирует до 40% стоимости отечественных дронов

«Чтобы техника не стояла на балансе, а летала и приносила результат, мы запустили механизмы стимулирования спроса», — объяснил Шпак. Помимо компенсации стоимости работает субсидирование летного часа для эксплуатантов. Государственный гражданский заказ за два года обеспечил поставку более трех тысяч дронов.

За счет федеральной поддержки в регионах созданы научно-производственные центры испытаний и компетенций. По словам замминистра, эти центры должны становиться самостоятельными точками роста, обрастать сервисными компаниями, эксплуатантами и образовательными программами.

Минпромторг внедрил балльную систему подтверждения «российскости» продукции и ведет реестр отечественной промышленной продукции. Для экспортеров предусмотрены субсидии на транспортировку и сертификацию в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «Базовые инструменты даны, правила игры определены», — подытожил Шпак.