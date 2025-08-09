Минпромторг России поддержит автокредитование, выделив 10 млрд рублей

По словам Алиханова, это поможет поддержать «АвтоВАЗ» и других российских автопроизводителей. Программа льготного автокредитования предусматривает скидки: 35% на электромобили (не более 925 000 рублей), 20% на автомобили с ДВС и 25% для жителей Дальнего Востока.

По сообщениям РИА Новости, льготное автокредитование доступно для медицинских работников, педагогов, участников СВО, инвалидов и семей с детьми. С мая 2025 года действует подпрограмма «Семейный автомобиль» со скидкой 10% для семей с двумя и более детьми. Участники СВО с ранениями могут получить скидку 40% на автомобили с ручным управлением.

Кроме того, в 2025 году бюджет на эту программу составит более 36 млрд рублей на автокредитование и 27 млрд на лизинг.