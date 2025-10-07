Минсельхоз не поддержал эксперименты по усилению засухоустойчивости пшеницы

Министр также обратила внимание на серьёзные последствия засухи в Краснодарском крае и Ростовской области, которая привела к значительному снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Она подчеркнула, что меняющиеся климатические условия требуют быстрого поиска новых решений, и нужно думать, «что делать с технологиями по выращиванию».

Министр неоднократно подчёркивала в ходе стратегической сессии форума «Биопром 2025» своё несогласие с радикальными подходами в области сельскохозяйственных технологий. «Мы категорически против "еды без поля", — заявила Лут.

«Мы против генной модификации в сельском хозяйстве, потому что скрещивать, ну условно, пшеницу с кактусом, для того, чтобы пшеница была более засухоустойчивой, ну, конечно, мы точно категорически против. Но то, что нам нужно двигаться с точки зрения генных инструментов быстрее, для того, чтобы опережать изменения, особенно климатические, вот для нас сейчас это главный вызов», — рассказала министр.