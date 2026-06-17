Минтранс: 75% транспорта в России управляется цифрой, а ИИ используют 45% организаций

Среди конкретных достижений министр указал на авиацию, где создана отечественная система управления воздушным движением из 14 центров на российском оборудовании; РЖД, построившую «самую цифровую в мире железную дорогу». Никитин также отметил, что во всех городах с населением свыше 300 000 человек внедрены интеллектуальные транспортные системы для управления движением.

Кроме того, в рамках федеральной системы оцифровано более 1,5 млн км автодорог, что позволяет контролировать строительство и содержание трасс. По словам Никитина, цифровизация транспорта — это не только про технологии, но и про безопасность, экономию ресурсов и повышение качества услуг для пассажиров.

«Сегодня 75% транспортной системы страны управляется цифровыми технологиями. Более 45% организаций применяют решения на основе искусственного интеллекта. Есть ощутимые результаты», - рассказал Никитин в Совете Федерации на правительственном часе на тему «Цифровая и технологическая трансформация транспортного комплекса России».