Минтранс: беспилотные грузовики к 2035 году перевезут пятую часть грузов

Сейчас автономные грузовики ездят по маршруту от Питера до Казани, общий пробег уже превысил 17 млн км. Беспилотная фура может проехать до 300 тыс. км в год — вдвое больше обычной. И скорость доставки выше в два раза. В проекте участвуют машины от «Яндекса», NAVIO и КАМАЗа — у каждого своя технология, что создаёт конкуренцию.

Экономия для перевозчиков от внедрения таких машин составит к 2030 году около 4,2 млрд рублей в год, а к 2035-му — почти 109 млрд. Беспилотники не нужно останавливать на отдых, у них снижаются расходы на ремонт. Один робот-грузовик заменит два обычных с водителями. Люди при этом не останутся без работы: рынок освободит более 4 трлн рублей, и специалисты перейдут в более высокотехнологичные сферы.

Для запуска таких перевозок готовят законы, правила дорожного движения и систему сертификации. Технологическую зрелость будут оценивать через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» — она будет считать безаварийный километраж и время, когда машина ехала полностью без помощи оператора. В идеале фуры должны будут ходить от склада до склада в полностью автономном режиме, без человека. Это сделает грузоперевозки быстрее, дешевле и безопаснее.

«Реализация концепции позволит обеспечить поэтапный переход к более высоким уровням автоматизации. Уже через два года ожидается появление на дорогах техники, способной двигаться без присутствия человека в кабине. А к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта составит порядка 19%», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин.