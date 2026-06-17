Минтранс: поезда для ВСМ сделают высокоавтономными

Выступая в Совете Федерации на правительственном часе, министр подчеркнул, что речь идёт о перспективных технологиях управления движением. Точные параметры автономности пока не раскрываются, но, по всей видимости, это может означать автоматическое ведение поезда, контроль скорости и дистанции без постоянного вмешательства машиниста.

По словам Никитина, ВСМ — это не просто транспортный проект, а серьёзный драйвер для отечественного машиностроения и IT-сектора. Разработка и производство таких поездов позволят нарастить компетенции в области систем управления, навигации и безопасности. Это, в свою очередь, снизит зависимость от зарубежных технологий и повысит конкурентоспособность российской промышленности.

«Планируем, что поезда для ВСМ будут обладать высокой степенью автономности», — подчеркнул Никитин.