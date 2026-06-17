В России
Опубликовано 17 июня 2026, 17:30
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Минтранс: поезда для ВСМ сделают высокоавтономными

Это укрепит технологический суверенитет страны
Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) будут обладать высокой степенью автономности. По его словам, создание ВСМ станет мощным импульсом для развития технологического суверенитета России.
Минтранс: поезда для ВСМ сделают высокоавтономными
© Zac Allan, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Выступая в Совете Федерации на правительственном часе, министр подчеркнул, что речь идёт о перспективных технологиях управления движением. Точные параметры автономности пока не раскрываются, но, по всей видимости, это может означать автоматическое ведение поезда, контроль скорости и дистанции без постоянного вмешательства машиниста.

По словам Никитина, ВСМ — это не просто транспортный проект, а серьёзный драйвер для отечественного машиностроения и IT-сектора. Разработка и производство таких поездов позволят нарастить компетенции в области систем управления, навигации и безопасности. Это, в свою очередь, снизит зависимость от зарубежных технологий и повысит конкурентоспособность российской промышленности.

«Планируем, что поезда для ВСМ будут обладать высокой степенью автономности», — подчеркнул Никитин.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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