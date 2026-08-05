В России
Опубликовано 05 августа 2026, 19:05
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Минтранс утвердил методику оценки транспортного спроса

Городам рекомендуют опросы, GPS и четырёхшаговую модель
Минтранс России разработал методические рекомендации для оценки и прогнозирования транспортного спроса. Документ предназначен для региональных властей и местного самоуправления как практический инструмент при планировании организации дорожного движения.
Минтранс утвердил методику оценки транспортного спроса
© А.Савин, Википедия / Wikimedia Commons

Для оценки текущего спроса предлагается использовать опросы пользователей, замеры потоков и данные автоматизированных систем, включая GPS/ГЛОНАСС и мониторинг пассажиропотока. Прогнозирование рекомендовано выполнять с помощью четырёхшаговой транспортной модели, которая последовательно прорабатывает генерацию поездок, их распределение, выбор способа передвижения и перераспределение потоков по сети.

Методика закрепляет подход «Избегай-сдвигай-улучшай»: снижать потребность в поездках через градостроительство, перераспределять спрос в пользу общественного транспорта и пешеходов, а затем совершенствовать инфраструктуру. Среди практических мер — дифференцированные парковочные тарифы, пешеходные зоны, выделенные полосы и адаптивное светофорное регулирование. Все положения носят рекомендательный характер.

«Документ призван стать практическим инструментом планирования мероприятий по организации дорожного движения для органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления», — сообщила пресс-служба Минтранса.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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