Мишустин инициировал разработку комплексной модели управления наукой

По сообщениям РИА Новости, это станет итогом стратегической сессии под названием «Модель развития науки».

Ключевая цель новой модели — обеспечить координацию и реализацию государственной политики в сферах науки, технологий, промышленности и технологических стратегий.

Ответственными за разработку предложений назначены ключевые министерства, включая министерства науки и высшего образования, экономического развития, промышленности и торговли, здравоохранения и финансов, а также РАН.