В России
Опубликовано 02 октября 2025, 21:47
1 мин.

Мишустин инициировал разработку комплексной модели управления наукой

Задействованы разные отрасли
Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение правительству разработать комплексную модель управления научным сектором страны. Предложения по новой модели должны быть подготовлены до 23 марта 2026 года.
По сообщениям РИА Новости, это станет итогом стратегической сессии под названием «Модель развития науки».

Ключевая цель новой модели — обеспечить координацию и реализацию государственной политики в сферах науки, технологий, промышленности и технологических стратегий.

Ответственными за разработку предложений назначены ключевые министерства, включая министерства науки и высшего образования, экономического развития, промышленности и торговли, здравоохранения и финансов, а также РАН.

