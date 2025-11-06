Мишустин обсудил конкурентоспособность отечественных компаний

Во время их встречи Мишустин расспросил Протасова о том, какие шаги были предприняты для повышения конкурентоспособности российской продукции

Мишустин также напомнил главе Роскачества, что ранее он просил ведомство сосредоточиться на продуктах, которые были недавно представлены после того, как некоторые иностранные компании покинули Россию.

«Президент подчёркивал, что отечественные предприниматели активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают в том числе и экспортные направления. Что удалось сделать для повышения конкурентоспособности именно нашей продукции?» — передает ТАСС слова Михаила Мишустина.