Мишустин отметил важность безопасности покупателя на фоне расширения маркетплейсов

14 августа 2025
Мишустин отметил важность безопасности покупателя на фоне расширения маркетплейсовВ разговоре с главой Росаккредитации
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем рассказал о том, что в секторе электронной коммерции, включая маркетплейсы, наблюдается устойчивый рост. По словам Мишустина, для обеспечения безопасности потребителей требуется усиленное регулирование и контроль.
Мишустин подчеркнул, что электронная торговля приобретает все большую популярность, облегчая процесс заказа и приобретения товаров и услуг через цифровые сервисы. Однако для поддержания высокого уровня доверия потребителей и соответствия качества услуг установленным стандартам и нормам необходим строгий контроль за деятельностью в этой сфере.
Премьер-министр обратился к Вольвачу с просьбой предоставить детализированные сведения о мерах, которые принимаются для обеспечения контроля качества товаров, реализуемых через онлайн-магазины. Мишустин подчеркнул необходимость постоянного мониторинга соблюдения требований по сертификации для гарантии безопасности и высокого качества продукции, приобретаемой гражданами.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков