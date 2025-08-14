Мишустин отметил важность безопасности покупателя на фоне расширения маркетплейсов

Мишустин подчеркнул, что электронная торговля приобретает все большую популярность, облегчая процесс заказа и приобретения товаров и услуг через цифровые сервисы. Однако для поддержания высокого уровня доверия потребителей и соответствия качества услуг установленным стандартам и нормам необходим строгий контроль за деятельностью в этой сфере.

Премьер-министр обратился к Вольвачу с просьбой предоставить детализированные сведения о мерах, которые принимаются для обеспечения контроля качества товаров, реализуемых через онлайн-магазины. Мишустин подчеркнул необходимость постоянного мониторинга соблюдения требований по сертификации для гарантии безопасности и высокого качества продукции, приобретаемой гражданами.