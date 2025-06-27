Мишустин подчеркнул важность новых кадров для качественной работы Росавтодора

По словам главы Правительства, дорожники с советской подготовкой ушли на пенсию, и теперь необходимы специалисты с другим мышлением. Сейчас нехватка работников в сфере дорожного строительства составляет 11% от необходимого количества специалистов. Мишустин отметил, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось привлечь много кадров.

Премьер-министр поставил перед Росавтодором цель развития улично-дорожной сети на 30% к 2030 году и на 60% к 2036.

«Очень важно, чтобы приходили молодые кадры в такие важные для развития нашей страны направления, как автодорожное строительство. Последние шесть лет в рамках профильного национального проекта „Безопасные качественные дороги“ удалось привлечь очень много кадров. Это непростая история, поскольку здесь нужны инженеры, техники, рабочие», — рассказал Михаил Мишустин.