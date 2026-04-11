Мишустин поздравил ядерный центр с 80-летием и отметил вклад в оборону и технологии

По словам премьера, сегодня центр участвует в проектах класса «мегасайенс» (крупномасштабные научные проекты и подготовка кадров), развивает атомную энергетику, космическую и авиационную промышленность, а также передовые направления медицины.

Глава правительства отметил, что учёные, инженеры и конструкторы Сарова совершили научно-технический прорыв мирового значения. Благодаря их работе Россия на десятилетия укрепила лидирующие позиции в области ядерных вооружений. При этом центр продолжает решать масштабные государственные задачи по укреплению технологического суверенитета страны.

Помимо оборонных тем, ВНИИЭФ активно занимается гражданскими разработками — от радиоэлектроники до перспективных медицинских технологий. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров и сохранению научных школ. Мишустин пожелал сотрудникам и ветеранам здоровья и благополучия. 80-летие института отмечалось 9 апреля 2026 года.

«Вы успешно продолжаете лучшие традиции предшественников, решаете масштабные государственные задачи по укреплению технологического суверенитета России. Создаёте и внедряете передовые разработки, повышающие эффективность, надёжность и безопасность ядерного и термоядерного оружия. Вносите вклад в развитие ведущих секторов экономики — атомной энергетики, ракетно-космической, авиационной и радиоэлектронной промышленности, перспективных направлений медицины», — сказано в поздравлении на сайте кабмина.