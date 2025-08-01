Мишустин призвал к локализации в России по возможности всех компонентов производства

Мишустин отметил, что это направление — стратегически значимое и должно реализовываться поэтапно. Он выразил уверенность в необходимости обеспечения производства всех компонентов, начиная от базовых рабочих столов и заканчивая сложными панелями управления, и всё это должно производиться в России.

В продолжение беседы премьер-министр напомнил о своём визите на предприятие «Дамате», где руководитель компании Наум Бабаев акцентировал внимание на высоком спросе на отечественное оборудование, выразив намерение увеличивать объёмы заказов на российскую технику.

Михаил Мишустин задал вопрос о перспективах полного перехода предприятий на использование российских технологических решений. По словам Иванова, такая возможность уже существует, и это касается не только компании «Оренклип», но и целого ряда других российских производителей, успешно сформировавшихся и обладающих необходимыми компетенциями для решения необходимых задач.

«Это очень важно, прямо шаг за шагом. С мелочей всё начинается. Я говорю всегда: от какого‑нибудь разделочного стола до панели надо стараться всё производить в Российской Федерации», — подчеркнул Мишустин.