Мишустин призвал стимулировать спрос на российскую электронику

Глава правительства отметил, что за пятилетний период на развитие отрасли было направлено более 500 миллиардов рублей. Проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает дополнительное финансирование в объеме свыше 250 миллиардов рублей.

Президентом поставлена задача увеличить долю отечественной электронной продукции на внутреннем рынке до 70% в течение следующих пяти лет. По итогам прошлого года этот показатель составил около 53%.

Мишустин перечислил основные инструменты поддержки отрасли, включая субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции, программы Фонда развития промышленности и кластерную инвестиционную платформу. Для достижения поставленных целей необходимо сосредоточить усилия на развитии прорывных технологий и производственной инфраструктуры.