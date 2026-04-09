Мишустин призвал ускорить внедрение фундаментальных исследований в производство

Мишустин напомнил, что одна из главных задач, поставленных президентом, — достижение технологического и промышленного лидерства. Решить её можно только совместными усилиями учёных, разработчиков, бизнеса и государства. Такой подход повысит эффективность компаний, увеличит выпуск качественных товаров и расширит выбор для людей.

Премьер-министр подчеркнул, что на это направлены национальные проекты технологического лидерства, которые стартовали в 2025 году. Роль Российской академии наук в их реализации особенно высока. В стране есть уникальные знания и компетенции для создания собственной технологической и промышленной базы по ключевым направлениям, и важно обеспечить инновациями промышленность, экономику и социальную сферу.

«Очень важно наращивать темпы внедрения фундаментальных исследований, о чём вы как раз рассказали, в производство. Чтобы перспективные идеи находили практическое применение в промышленности, в технологиях, реализовывались в конкурентоспособные решения и продукты», — подчеркнул глава правительства.