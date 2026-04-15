Мишустин: российская космонавтика укрепляет лидерство

Мишустин подчеркнул, что стратегические проекты идут по плану: орбитальную группировку наращивают, готовятся к дальним экспедициям, результаты с биоспутника «Бион-М» уже помогают учёным. Всё это — результат работы тысяч инженеров, конструкторов и космонавтов.

Премьер поблагодарил ветеранов и пожелал новых успехов. Он также отметил, что отрасль активно внедряет современные технологии, включая искусственный интеллект.

«Все эти достижения стали возможными благодаря слаженной работе многих тысяч высококвалифицированных сотрудников: инженеров, исследователей, конструкторов, испытателей и космонавтов. Ваши преданность делу, компетентность и целеустремлённость позволяют отрасли уверенно развиваться», — отметил премьер.