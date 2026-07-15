Мишустин: Ростех продолжает выпуск критически важной продукции вопреки санкциям

Мишустин подчеркнул, что сотни научных организаций и производственных предприятий Ростеха создают необходимые материалы, комплектующие и оборудование, разрабатывают цифровые решения. Результаты в высокотехнологичных отраслях, по его словам, напрямую влияют на экономику страны и качество жизни людей.

Глава правительства отметил, что активная работа идёт благодаря инструментам поддержки, запущенным в рамках национальных проектов технологического лидерства. Они позволяют выстраивать целостные цепочки — от фундаментальных исследований до серийного производства и формирования спроса. Мишустин пожелал коллективам Ростеха успехов и выполнения всех поставленных задач.

«Результаты в высокотехнологичных отраслях напрямую влияют на всю экономику страны — не только на промышленность и индустриализацию, и, как следствие, на качество жизни наших людей. И желаю вам и многочисленным трудовым коллективам Ростеха, вы сегодня об этом подробно рассказали, успеха и выполнения всех задач, которые перед нами стоят», — отметил Михаил Мишустин.