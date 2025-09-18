Мишустин: технологический суверенитет России — общая задача государства, бизнеса и IТ

В рамках своего видеообращения к участникам международного форума Kazan Digital Week — 2025 глава правительства отметил, что общей целью является достижение технологического суверенитета, который возможен исключительно посредством координированных усилий правительства, бизнеса и ИТ-сообщества. По словам Мишустина, это ключевой фактор для достижения значимых практических результатов в ближайшем будущем.

«Достижение технологического суверенитета – наша общая задача. И для ее решения нужны слаженные совместные действия государства, бизнеса и IТ-сообщества. Только так можно добиться значимых практических результатов в ближайшие годы», — подчеркнул премьер-министр.