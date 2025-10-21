Опубликовано 21 октября 2025, 22:021 мин.
Мишустин: в России производство компьютеров и оптики выросло на 3,2%Заявлено об уверенном росте
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что в стране наблюдается существенный рост в производстве компьютеров, электроники и оптических изделий. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса.
© Правительство России
В ходе мероприятия Мишустин сообщил, что за первые восемь месяцев 2025 года объём промышленного производства указанных категорий электроники вырос на 3,2%.
Глава правительства также подчеркнул, что высокие темпы роста характерны для таких высокотехнологичных отраслей, как производство компьютеров, электроники и оптики, а также для фармацевтики и производства медицинских материалов.
«Двузначные показатели фиксируются и в таких технологичных сферах, как "компьютеры, электроника и оптика", "лекарственные средства и медицинские материалы», — подчеркнул премьер-министр.