Мишустин заявил о развитии ИИ в отечественном сельском хозяйстве

Об этом Мишустин заявил на пленарном заседании Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». По словам Мишустина, искусственный интеллект уже активно используется в сельском хозяйстве. Эта технология способствует автономному управлению сельскохозяйственной техникой, включая автономные комбайны и тракторы. Она также контролирует процессы на перерабатывающих предприятиях, следит за состоянием здоровья растений и животных, а также обеспечивает соблюдение санитарных норм в пищевой промышленности. Всё это позволяет снижать затраты и повышать производительность труда фермеров.

Премьер-министр особо отметил важность использования отечественных программных решений для внедрения инноваций в сельское хозяйство. По его прогнозам, в ближайшие четыре года не менее 80% российских организаций перейдут на такие решения.

В завершение Мишустин заявил, что эти изменения укрепят продовольственную безопасность и создадут основу для дальнейшего роста сельскохозяйственного сектора.

«Развивается использование искусственного интеллекта в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности... Его применение позволит автономно управлять сельскохозяйственной техникой, когда на поля выводят беспилотные комбайны и тракторы. Отслеживать, как налажен процесс на перерабатывающих предприятиях. Проводить мониторинг состояния растений и животных... Контролировать также санитарные нормы в пищепроме. В итоге – аграрии смогут снижать издержки и повышать эффективность», — подчеркнул председатель правительства.