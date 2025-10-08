Мишустину в Подмосковье показали «умный» ошейник для коров

Опубликовано 08 октября 2025, 23:411 мин.
Мишустину в Подмосковье показали «умный» ошейник для коровДля контроля здоровья животных
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв показал премьер-министру Михаилу Мишустину «умный» ошейник для коров на выставке «Золотая осень».
Воробьёв рассказал, что это устройство предназначено для мониторинга активности и движения животных, частоты их жевания и общего физиологического состояния.
Мишустин отметил креативность Московской области и высоко оценил слоган «300 тысяч счастливых коров Московской области». Он пожелал проекту дальнейшего развития и успеха.